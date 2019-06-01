Beşiktaş ile 3 yıllık anlaşmaya varan ve resmi sözleşme için artık gün sayan Abdullah Avcı dün Ümraniye ve Fulya'daki tesisleri gezdi. Burada Siyah-Beyazlı yöneticilerle sözleşmesinin şartlarını masaya yatıran Avcı, transferde de fikir alışverişinde bulundu. Tecrübeli hocanın transferde önceliği ise iki eski yıldızı.

SİSTEMİ İÇİN ÖNEMLİ İSİMLER

Avcı, Başakşehir'in 32 yaşındaki stoperi Alexandru Epureanu ve 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Mahmut Tekdemir'in transfer edilmesini istiyor. Abdullah hoca iki yıldızı sistemi için çok önemsiyor.

BAŞAKŞEHİR İLE GÖRÜŞECEKLER

Epureanu'nun kulübeyle olan sözleşmesi 2021 yılında sona eriyor. Mahmut Tekdemir'in de yine sözleşmesi 2021 yılında sona eriyor. Yönetim, önümüzdeki günlerde Başakşehir ile masaya oturacak.

CANER'İN YERİNE TRANSFER...

Beşiktaş'ın Abdullah Avcı'nın çok istediği iki oyuncuyu almak için tüm şartları zorlayacağı bildirildi. Abdullah Avcı'nın ayırca Caner Erkin'in yerine kaliteli bir sol bek alınmasını istediği de öğrenildi.