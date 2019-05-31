Emre Akbaba'nın oynadığı ve Metin Oktay'ın canlandırıldığı reklam filminde cep telefonu kullanımından kaynaklanan kazalara dikkat çekildi. Turkcell'in hazırladığı reklam filminde Oktay, arabasını kullanırken telefona bakan Emre Akbaba'yı, "Yoldayken sadece yola bak" diyerek uyarıyor ve kaza yapmasını engelliyor.