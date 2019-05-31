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temalı kampu spotu duygulandırdı

Milli futbolcu 'nın oynadığı, Türk futbolunun "Taçsız Kral"ı 'ın ise canlandırıldığı reklam filminde, cep telefonu kullanımından kaynaklanan lara dikkat çekildi.

Metin Oktaylı reklam duygulandırdı

Emre Akbaba'nın oynadığı ve Metin Oktay'ın canlandırıldığı reklam filminde cep telefonu kullanımından kaynaklanan lara dikkat çekildi. Turkcell'in hazırladığı reklam filminde Oktay, arabasını kullanırken telefona bakan Emre Akbaba'yı, "Yoldayken sadece yola bak" diyerek uyarıyor ve kaza yapmasını engelliyor.

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