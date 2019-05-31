Galatasaray, tecrübeli futbolcuyla yeni sözleşme konusunda prensip anlaşmasına vardı.

Sarı kırmızılı yönetim Selçuk İnan ile 1 yıllığına anlaştı. İnan'ın yıllık 2 milyon 950 bin euro olan ücretini 500 bin euroya indirdiği öğrenildi.





Galatasaray ile 7.sezonunu geride bırakan 34 yaşındaki futbolcunun böylece en az 1 sezon daha sarı kırmızılı formayı giymesi kesinleşti.

Anlaşmanın Haziran ayı içerisinde resmiyete dökülmesi bekleniyor.