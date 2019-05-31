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  • 31.05.2019 23:06
  • Son Güncelleme: 31.05.2019 23:06

500 bin euroya tamam dedi!

, tecrübeli futbolcusu 'la yeniden anlaşmaya vardı. Tecrübeli futbolcu 2.9 milyon euro civarı olan yıllık ücretini 500 bin euroya indirmeyi kabul etti.

Yıldız futbolcuyla yeniden anlaşma sağlandı

, tecrübeli futbolcuyla yeni sözleşme konusunda prensip anlaşmasına vardı.

Sarı kırmızılı yönetim ile 1 yıllığına anlaştı. İnan'ın yıllık 2 milyon 950 bin euro olan ücretini 500 bin euroya indirdiği öğrenildi.

Galatasaray ile 7.sezonunu geride bırakan 34 yaşındaki futbolcunun böylece en az 1 sezon daha sarı kırmızılı formayı giymesi kesinleşti.

Anlaşmanın Haziran ayı içerisinde resmiyete dökülmesi bekleniyor.

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