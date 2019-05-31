Galatasaray, tecrübeli futbolcuyla yeni sözleşme konusunda prensip anlaşmasına vardı.
Sarı kırmızılı yönetim Selçuk İnan ile 1 yıllığına anlaştı. İnan'ın yıllık 2 milyon 950 bin euro olan ücretini 500 bin euroya indirdiği öğrenildi.
Galatasaray ile 7.sezonunu geride bırakan 34 yaşındaki futbolcunun böylece en az 1 sezon daha sarı kırmızılı formayı giymesi kesinleşti.
Anlaşmanın Haziran ayı içerisinde resmiyete dökülmesi bekleniyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.