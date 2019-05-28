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spor'da sular durulmuyor! Başkan ’a soruşturma açıldı

Başkan Ali Ay’a soruşturma açıldı!
TFF 1. Lig'e düşen Bursaspor'da sular durulmuyor. Başkan Ali Ay hakkında, kulübe ait arazilerin satışından menfaat sağladığı iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet Başsavcılığından alınan bilgiye göre, Başkan Ay hakkında, "Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçundan soruşturma açıldı.

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