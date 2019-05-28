TFF 1. Lig'e düşen Bursaspor'da sular durulmuyor. Başkan Ali Ay hakkında, kulübe ait arazilerin satışından menfaat sağladığı iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından alınan bilgiye göre, Başkan Ay hakkında, "Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçundan soruşturma açıldı.
- Spor
- 28.05.2019
- Gazete
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