Forvet hattına takviye yapmayı düşünen Beşiktaş için sürpriz bir isim gündeme geldi. Nottingham Forest forması giyen forvet oyuncusu Karim Ansarifard'la yönetimin yakından ilgilendiği iddia edildi. 29 yaşındaki İranlı futbolcuyla ayrıca Almanya'dan Hamburg ve İskoçya ekiplerinden Rangers'ın devrede olduğu kaydedildi. Bu sezon Championship'te 12 karşılaşmaya çıkan Ansarifard 2 gol, 2 asistle oynadı. Beşiktaş Yönetimi'nin İranlı oyuncuyu bir süredir izlettirdiği öğrenildi.
- Spor
- 28.05.2019
- Gazete
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