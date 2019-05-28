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Yönetim ’te oynayan forvet ’la ilgileniyor.

Beşiktaş’a İranlı forvet
Forvet hattına takviye yapmayı düşünen Beşiktaş için sürpriz bir isim gündeme geldi. Nottingham Forest forması giyen forvet oyuncusu Karim Ansarifard'la yönetimin yakından ilgilendiği iddia edildi. 29 yaşındaki futbolcuyla ayrıca Almanya'dan Hamburg ve İskoçya ekiplerinden Rangers'ın devrede olduğu kaydedildi. Bu sezon Championship'te 12 karşılaşmaya çıkan Ansarifard 2 gol, 2 asistle oynadı. Yönetimi'nin İranlı oyuncuyu bir süredir izlettirdiği öğrenildi.

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