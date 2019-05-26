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Başkanı : 5-6 takviye yapacağız

de 5-6 takviye yapacaklarını söyledi. Trbazonspor Başkanı, “Paramız yok. 1 ile 2 milyon Euro arası bütçe ayırdık. Bunun dışına hiçbir şekilde çıkmayı düşünmüyoruz” ifadesini kullandı.

5-6 takviye yapacağız
Başkanı Ahmet Ağaoğlu, çalışmalarının da tüm hızıyla sürdüğünü söyledi. Ağaoğlu 5-6 takviye yapacaklarını söyleyerek, "Bunların arasında genç oyuncular var, kiralık oyuncular var. Paramız yok. Biz oyuncu alamıyoruz. Toplam transferde bonservis ücreti olarak 1 ile 2 milyon Euro arası bütçe ayırdık. Bunun dışına çıkmayı hiçbir şekilde düşünmüyoruz. Kiralık, bonservissiz, tecrübeli, takıma direkt katkıda bulunacak oyuncular tercihimiz" dedi.

3.BİTİRMEK İSTİYORDUK
Ligi üçüncü bitirmek için mücadele ettiklerini belirten Ahmet Ağaoğlu, "3'üncü bitirmemiz 6 milyon lira gibi ciddi bir paranın içeriye girişi ve aynı zamanda da UEFA'da ön eleme oynamadan direkt gruplara kalma anlamına geliyordu. Biz de ön eleme, play-off oynar öyle gruplara gireriz" ifadesini kullandı.



2 OYUNCUYA PLAKET
Trabzonspor Başkanı sözleşmeleri 31 Mayıs 2019'da sona erecek olan ve Luis İbanez için veda töreni düzenledi.



Törende Ağaoğlu 3 oyuncuya hizmetleri için teşekkür ederek plaket takdim etti.​

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