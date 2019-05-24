Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 24.05.2019 23:14
  • Son Güncelleme: 24.05.2019 23:14

yolcuları belli oldu! ve ...

Spor Toto 'de 2018-19 sezonunda son haftanın kritik maçları oynandı. Cuma günü oynanan maçlar sonucunda en çok merak edilen ise üçüncülük ve dördüncülük savaşı idi.'un üçüncü olmak için tek şansı ise Rizespor'u devirip, 'ın puan kaybetme durumuydu. Beşiktaş 'yı evinde yenerek Süper Lig'i üçüncü sırada bitirmeyi garantiledi. Siyah-beyazlılar 'ne gruplardan katılacak. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundan gruplara kalmaya çalışacak.

Avrupa yolcuları belli oldu!

Spor Toto 'i şampiyon olarak tamamlayan , aynı zamanda şampiyonu da olduğu için ligi üçüncü sırada bitiren takım 'ne direkt olarak gidecekti. 'un üçüncü olmak için tek şansı ise Rizespor'u devirip, 'ın puan kaybetme durumuydu.

Beşiktaş 'yı evinde yenerek Süper Lig'i üçüncü sırada bitirmeyi garantiledi. Siyah-beyazlılar UEFA Avrupa Ligi'ne gruplardan katılacak. Ligi dördüncü sırada tamamlayan bordo-mavili takım ise UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundan gruplara kalmaya çalışacak. Trabzonspor 3. Eleme ve play-off etabını geçerse grup kuralarını bekleyecek.

Süper Lig'i beşinci sırada bitiren takım ise - ve - maçlarının ardından belli olacak. Beşinci sırada olan takım UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndan serüvene başlayacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriUEFA Avrupa Ligi yolcuları belli oldu! Beşiktaş ve Trabzonspor...
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri