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  • 23.05.2019 12:52
  • Son Güncelleme: 23.05.2019 12:52

Başkanı açıkladı: li yıldız ile anlaştık

de son dakika haberleri arka arkaya gelmeye devam ediyor! 'un Başkanı , li yıldız ile transfer konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurdu. Marinakis, Valbuena transferi için "Zamanı geldiğinde açıklayacağız. Valbuena'nın Olympiakos'a çok faydası olacak. Çok iyi bir oyuncuyu transfer ettik diyebiliriz, anlaşma şu anda çok yakın" ifadelerini kullandı.



Yunanistan ekibi Olympiakos'un Başkanı Evangelos Marinakis, Fenerbahçeli yıldız Mathieu Valbuena ile transfer konusunda anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Komşu'da Parapolitic FM'e konuşan Marinakis, Valbuena transferini kısa süre içinde açıklayacaklarını söyledi.

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