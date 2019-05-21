NBA Doğu Konferansı finalinde 2-0 gerideki Toronto Raptors, Milwaukee Bucks'ı 118-112 yenerek serideki ilk galibiyetini aldı. Büyük heyecana sahne olan mücadeleyi 2 uzatma sonunda 118-112 kazanan Raptors, 2-0 geride olduğu seride durumu 2-1 yaptı. Raptors'ın all-star forveti Kawhi Leonard, 36 sayı, 9 ribaunt ve 5 asistle oynadı.
- Spor
- 21.05.2019
- Gazete
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