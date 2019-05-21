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seride ilk galibiyeti elde etti! Toronto Raptors 118-112

Toronto Raptors seride ilk galibiyeti elde etti
NBA Doğu Konferansı finalinde 2-0 gerideki , 'ı 118-112 yenerek serideki ilk galibiyetini aldı. Büyük heyecana sahne olan mücadeleyi 2 uzatma sonunda 118-112 kazanan Raptors, 2-0 geride olduğu seride durumu 2-1 yaptı. Raptors'ın all-star forveti Kawhi Leonard, 36 sayı, 9 ribaunt ve 5 asistle oynadı.

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