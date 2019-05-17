Trabzonspor, Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Fırat Aydınus'un düdük çalacağı karşılaşmada iki takım da galibiyet için sahaya çıkacak. Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşmada Beşiktaş rakibine mağlup olmazsa ligi üçüncü sırada bitirmeyi garantileyecek. Peki, Trabzonspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? İşte Trabzonspor - Beşiktaş maçının detayları...

TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Trabzonspor - Beşiktaş maçı 18 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Fırat Aydınus'un yöneteceği karşılaşmada Aleks Taşçıoğlu ve Süleyman Özay yardımcı hakem görevini üstlenecek. Özgür Yankaya ise dördüncü hakem olacak.