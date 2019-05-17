Avrupa basketbol tarihinde iki Türk takımı ilk kez THY Avrupa Ligi Dörtlü Final maçında karşı karşıya geliyor. Anadolu Efes ile Fenerbahçe'nin finale yükselebilmek adına mücadele edeceği, İspanya'nın Vitoria-Gasteiz şehrinde bulunan Fernando Buesa Salonu'nda oynanacak ve 19.00'da başladı. Karşılaşmaya dair tüm detayları takvim.com.tr'de bulabilirsiniz.

THY Avrupa Ligi Dörtlü Final maçında Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes ile Fernando Buesa Salonu'nda karşı karşıya geliyor. 19.00'da başlayan karşılaşma, beIN Sports 1 ve beIN Sports 3 ekranlarında yayınlanıyor. Karşılaşmayı Luigi Lamonica-Olegs Latisevs-Mehdi Difallah hakem üçlüsü yönetiyor.

FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES EUROLEAGUE FİNAL FOUR MAÇI CANLI ANLATIM;

Maç başladı: Fenerbahçe Beko 53-57 Anadolu Efes



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BAKAN KASAPOĞLU, TAKIMLARI YALNIZ BIRAKMADI

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasında oynanan karşılaşmayı izledi.

İspanya'ya bugün gelen Bakan Kasapoğlu, maçtan önce de iki takımın da soyunma odalarına da giderek başarı dileklerini iletti.

Bakan Kasapoğlu'na, AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Cihad Erginay ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu eşlik etti.

VESELY VE KALİNİC KADRODA

Fenerbahçe Beko'da sakatlıkları düzelen oyuncular Jan Vesely ile Nikola Kalinic kadroda yer aldı.

Tedavileri tamamlanan iki isim de başantrenör Zeljko Obradovic tarafından kadroya dahil edildi.

Fenerbahçe Beko'nun Fransız uzunu Joffrey Lauvergne ile İtalyan forveti Luigi Datome ise sakatlıkları nedeniyle kadroya alınmadı.

ALİ KOÇ SAHA KENARINDA

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, takımına destek olmak için İspanya'ya geldi.

Karşılaşma başlamadan kısa bir süre önce salona giren ve soyunma odasına giderek sarı-lacivertli teknik heyet ve oyunculara başarılar dileyen Koç, müsabakayı saha içi koltuklarında izledi.

TÜRK TARAFTARLAR TRİBÜNDE

Fenerbahçe ve Anadolu Efes taraftarı, takımlarını desteklemek için tribündeki yerini aldı.

Geçtiğimiz Dörtlü Final organizasyonlarına göre, Vitoria-Gasteiz'e ulaşımın zor olması ve konaklama sıkıntısı nedeniyle sarı-lacivertli taraftarların sayısında azalma oldu.

Tribünlerde 200 kadar Anadolu Efes, 3 binin üzerinde de Fenerbahçe taraftarı bulundu.

SIKI GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Karşılaşmanın oynanacağı Fernando Buesa Arena'nın etrafında yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Organizasyona akredite olan Türk basın mensuplarının çok büyük bir bölümününe otopark kartı verilmedi. Araçlarını salona 2-3 kilometre uzaklıkta park eden basın mensupları, yağışlı ve soğuk havada yürümek zorunda kaldı.

DÖRTLÜ FİNAL GÖRSEL ŞÖLENLE BAŞLADI

Dörtlü Final'in açılışı görsel şölenle başladı.

Organizasyonun ilk maçı öncesi takımlar sahaya çıkmadan parkede görsel şovlar yapıldı. İki pota altına dev perdeler yerleştirilirken takımların Dörtlü Final'e nasıl geldiğini anlatan görüntüler, buraya yansıtıldı.

Lazer şovlarının da yapıldığı açılış töreni beğeni topladı.

FINAL FOUR'A NASIL GELDİLER?

Normal sezonun dördüncü haftasında oturduğu liderlik koltuğunu 26 hafta boyunca bırakmayan ve sezonu lider tamamlayan Fenerbahçe Beko aynı zamanda iç sahada yenilgi de almadı. Play-off'ta eşleştiği Zalgiris Kaunas, serinin ikinci maçında Ülker Spor Salonu'nda sürpriz bir galibiyet alsa da, sarı lacivertliler Kaunas'taki iki maçı da kazanarak seriyi 3-1'le geçip üst üste beşinci kez Final Four'da olmaya hak kazanmıştı.

Anadolu Efes ise geçen sezonu son sırada tamamladıktan sonra bu sene küllerinden doğdu ve en iyi dört takım arasına adını yazdırdı. Normal sezonu 20 galibiyetle dördüncü sırada noktalayan Ergin Ataman'ın öğrencileri, beş maça giden Barcelona serisine son noktayı Sinan Erdem'de koyarak 18 yıl sonra Final Four'un yolunu tuttu..