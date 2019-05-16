TFF Uyuşmazlık Kurulu, Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon sözleşmesini tek taraflı feshettiği Veli Kavlak'a 1 milyon 275 bin Euro (8 milyon 577 bin lira) tazminat ödemesine karar verdi.

3 MİLYON EURO İSTEDİ

Veli Kavlak ise kulüpten yaklaşık 3 milyon Euro (20 milyon lira) talep ediyordu. 2011 yılında 750 bin Euro bonservis bedeli karşılığında Rapid Wien'den Beşiktaş'a transfer olan Veli Kavlak, ilk dört sezon takımın değişmez isimleri arasına girdi. Mücadeleci futboluyla taraftarların en sevdiği futbolcular arasına giren Veli, 2015 yılında omuzundan sakatlandı.

Defalarca ameliyat olmasına rağmen eski sağlığına ve performansına ulaşamayan Veli'den kendisine takım bulması istendi. Ancak futbolcu buna yanaşmayınca yönetim geçen sezonun başında sözleşmeyi feshetti.

Beşiktaş'ta oynadığı 152 maçta 8 gol atıp, 15 asist yapan Veli, halen boşta.