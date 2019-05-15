Türk futbolunun en önemli ve köklü organizasyonlarından Ziraat Türkiye Kupası'nda 57. şampiyon bu akşam belli olacak... Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak finalde Galatasaray ve Akhisarspor karşı karşıya gelecek. 20.45'te başlayacak ve ATV'den canlı oyarak yayınlanacak maçta Suat Arslanboğa düdük çalacak. Ligde şampiyonluğa yürüyen Cimbom, Sivas'ta zafere ulaşarak sezonun ilk kupasını kaldırmak istiyor. Küme düşmesi kesinleşen Akhisar ise bu büyük başarıya üst üste 2. kez ulaşmayı hedefliyor. İki takım sezon başında Süper Kupa maçında karşılaşmış, Akhisar penaltılarla kazanmıştı.



HEDEF 18. KUPAYI KALDIRMAK

Galatasaray tarihinde 23. kez Türkiye Kupası'nda finale çıkacak. Daha önce 17 kez zafere ulaşan Cimbom'un hedefi 18. kupayı kaldırmak