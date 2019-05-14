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Milliler hazırlıklara başlıyor! Rakipler ve

Milliler Yunanistan ve Özbekistan’ı ağırlayacak
A Milli Futbol Takımı, Yunanistan ve Özbekistan ile hazırlık maçı yapacak. Ay-Yıldızlılar, 30 Mayıs Perşembe günü Yunanistan ile Stadı'nda karşılaşacak. Milli Takım, 2 Haziran Pazar günü ise Özbekistan ile Alanya Oba Stadı'nda mücadele edecek. İki maç da saat 21.00'de başlayacak.

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