A Milli Futbol Takımı, Yunanistan ve Özbekistan ile hazırlık maçı yapacak. Ay-Yıldızlılar, 30 Mayıs Perşembe günü Yunanistan ile Antalya Stadı'nda karşılaşacak. Milli Takım, 2 Haziran Pazar günü ise Özbekistan ile Alanya Oba Stadı'nda mücadele edecek. İki maç da saat 21.00'de başlayacak.
- Spor
- 14.05.2019
- Gazete
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