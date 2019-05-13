Akhisarspor ile Galatasaray arasında oynanacak 57. Ziraat Türkiye Kupası final maçını Suat Arslanboğa yönetecek.
Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda 15 Mayıs 2019 Çarşamba günü saat 20.45'te başlayacak karşılaşmada Arslanboğa'nın yardımcılıklarını Serkan Ok ve İsmail Şencan yaparken, karşılaşmanın dördüncü hakemi Bahattin Şimşek olacak.
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