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  • 13.05.2019 13:54
  • Son Güncelleme: 13.05.2019 14:04

Finali'nin hakemi açıklandı

Son dakika haberine göre Finali'nde oynanacak - maçını hakem Suat Arslanboğa yönetecek.

ile arasında oynanacak 57. final maçını Suat Arslanboğa yönetecek.

Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda 15 Mayıs 2019 Çarşamba günü saat 20.45'te başlayacak karşılaşmada Arslanboğa'nın yardımcılıklarını Serkan Ok ve İsmail Şencan yaparken, karşılaşmanın dördüncü hakemi Bahattin Şimşek olacak.

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