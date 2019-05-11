Fener West Ham’la savaşıyor! Hedef Brahimi

Yaşadığı ekonomik kriz nedeniyle bonservisi elinde olan isimlere öncelik veren Fenerbahçe'de Yacine Brahimi seferberliği yaşanıyor... Teknik direktör Ersun Yanal'ın ısrarla alınmasını istediği Cezayirli kanat oyuncusuna Premier Lig ekiplerinden West Ham United da resmen talip oldu. 2014 yılından bu yana Porto formasını giyen Yacine Brahimi bu sezon 47 maçta 13 gol 9 asistlik performans sergiledi... 29 yaşındaki Cezayirli futbolcunun güncel piyasa değeri tam 26 milyon Euro.

​KIYASIYA BİR YARIŞ VAR

İngiliz basını, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Brahimi'ye şu ana kadar iki takımın takip olduğunu ve Fenerbahçe ile West Ham arasında kıyasıya bir yarış yaşandığını ifade etti.





​FENER'DEN 4 MİLYON EURO

Alınan bilgilere göre Sarı-Lacivertliler, 29 yaşındaki yıldıza 4 milyon Euro garanti ücret teklif etti. West Ham'ın vergiler nedeniyle bu rakamı yakalaması için 8 milyon Euro ödemesi gerekiyor.

PREMİER LİG'E DAHA SICAK

Bu nedenle Fener parasal olarak West Ham'dan çok daha avantajlı durumda... Ancak Brahimi'nin Premier Lig'de oynamak istediğine yönelik haberler Sarı- Lacivertliler'in moralini bozuyor.