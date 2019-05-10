20 Ekim 2012'de yarış dünyasının geçilmeyen efsane atı Frankel son kez piste çıktı… Otoriteler tarafından performansına dayalı verilmiş 140 handikap puanı ile gelmiş geçmiş en iyi yarış atı olarak gösterilen Şampiyon Frankel. Koştuğu 14 yarışın hepsini kazanarak o günkü değerini 110 milyon euroya çıkardı. Yarış tarihinin de en pahalı atı olan at sahibi Suudi Arabistan Prensi Halit Abdullah'a da çok büyük para kazandırdı. 3 milyon sterline yakın yarışlardan kazanan Prens Abdullah, aşılama başına 250 bin sterlin alarak 50 milyon sterlin kazandı. Queen Anne Stakes, Royal Ascot ve St. James's Palace Stakes gibi yarışlarda efsane olan Frankel'i ziyaret etmek için her gün binlerce kişi İngiltere'deki ahırında onu ziyaret ediyor.
- Spor
- 10.05.2019
- Gazete
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