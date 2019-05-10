Trabzonspor'da istikrar abidesi Hüseyin Türkmen oldu. 21 yaşındaki stoper Bordo-Mavili takımın ligde son oynadığı 19 maçın tamamında 11'de forma giyerken bu maçlarda 90 dakika sahada kalan tek isim oldu. Ligin 12. haftasında Malatya maçının 2. yarısında oyuna giren Hüseyin bir daha formayı çıkartmadı.
2'NCI NWAKAEME
Son 19 maçta 1710 dakika süre alarak takımın en istikrarlı ismi olan Hüseyin'i 1673 dakika ile Nwakaeme takip etti.
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