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İstenmeyen adam ! Zurich şart koştu

F.Bahçe yönetimi, 2.6 milyon Euro ödeyip aldığı ’i eski takımına göndermek istedi... Ancak , “Bedelsiz verirseniz düşünürüz” yanıtı şok etti.

Zurich’ten şok edici bir yanıt geldi

Sezon başı Zürich'ten 2.6 milyon Euro'ya Fenerbahçe'ye transfer olan Michael Frey çok büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Hatta İsviçreli forvet için sık sık "2. lig topçusu" yorumları yapıldı.

KOLLAR SIVANDI AMA...
Sarı-Lacivertliler şimdi Frey'i takımdan göndermek için kolları sıvadı. İlk görüşme de genç futbolcunun eski kulübü olan Zürich'le yapıldı. Fakat Frey'den en az kararla kurtulmak isteyen Fenerbahçe şok bir yanıt aldı. Zürich kulübü, Sarı-Lacivertliler'e "Ancak bedelsiz verirseniz düşünürüz" dedi. Şimdi yönetim yeni bir kulüp arayışına başladı.

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