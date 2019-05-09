Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki kritik derbide verdiği kararlarla ülke gündemine oturan Bülent Yıldırım'ın hakemliği bitiyor... Maçın gözlemcisinin 100 üzerinden sadece 42 puan verdiği Yıldırım kalan 3 haftada kızağa çekilecek. 47 yaşındaki Yıldırım'ın sezon sonunda hakemliği bırakma kararı vermesi de bekleniyor.



TEPKİ BÜYÜK OLMUŞTU

Bülent Yıldırım'ın geçtiğimiz pazar günü oynanan derbide verdiği kararlar Beşiktaş cephesinin çok büyük tepkisini toplamıştı.