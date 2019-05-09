Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki kritik derbide verdiği kararlarla ülke gündemine oturan Bülent Yıldırım'ın hakemliği bitiyor... Maçın gözlemcisinin 100 üzerinden sadece 42 puan verdiği Yıldırım kalan 3 haftada kızağa çekilecek. 47 yaşındaki Yıldırım'ın sezon sonunda hakemliği bırakma kararı vermesi de bekleniyor.
TEPKİ BÜYÜK OLMUŞTU
Bülent Yıldırım'ın geçtiğimiz pazar günü oynanan derbide verdiği kararlar Beşiktaş cephesinin çok büyük tepkisini toplamıştı.
- Spor
- 09.05.2019
- Gazete
Derbinin olaylı hakemi Bülent Yıldırım gözlemciden çok düşük bir puan aldı
100 üzerinden 42 puan verilen Bülent Yıldırım kalan 3 haftada kızağa çekilecek. 47 yaşındaki Yıldırım’ın sezon sonunda düdüğünü asması da bekleniyor.
Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki kritik derbide verdiği kararlarla ülke gündemine oturan Bülent Yıldırım'ın hakemliği bitiyor... Maçın gözlemcisinin 100 üzerinden sadece 42 puan verdiği Yıldırım kalan 3 haftada kızağa çekilecek. 47 yaşındaki Yıldırım'ın sezon sonunda hakemliği bırakma kararı vermesi de bekleniyor.
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