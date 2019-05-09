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Derbinin olaylı hakemi gözlemciden çok düşük bir puan aldı

100 üzerinden 42 puan verilen kalan 3 haftada kızağa çekilecek. 47 yaşındaki Yıldırım’ın sezon sonunda düdüğünü asması da bekleniyor.

Yıldırım the end!

ile arasındaki kritik derbide verdiği kararlarla ülke gündemine oturan 'ın hakemliği bitiyor... Maçın gözlemcisinin 100 üzerinden sadece 42 puan verdiği Yıldırım kalan 3 haftada kızağa çekilecek. 47 yaşındaki Yıldırım'ın sezon sonunda hakemliği bırakma kararı vermesi de bekleniyor.

TEPKİ BÜYÜK OLMUŞTU
Bülent Yıldırım'ın geçtiğimiz pazar günü oynanan derbide verdiği kararlar Beşiktaş cephesinin çok büyük tepkisini toplamıştı.

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