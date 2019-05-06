Ve Aslan zirveye oturdu... Müthiş derbide Beşiktaş'ı TT Stadı'nda 2-0 yenen Galatasaray bitime 3 hafta kala lider oldu. Sarı-Kırmızılılar'a şampiyonluk için 7 puan yeterli olacak. 11. dakikada Fernando büyük bir hata yaptı. Ancak Muslera topu almayı başardı. 34. dakikada Feghouli'nin pasıyla savunma arkasına sarkan Onyekuru mutlak pozisyonu değerlendiremedi. 36. dakikada Onyekuru şutunu çekti. Kaleci Karius soluna gelen topu önledi.
FERNANDO VERDİ, ONYEKURU ATTI
44. dakikada Galatasaray öne geçti. Hızlı gelişen atakta Feghouli pasını Fernando'ya attı. Karius ile karşı karşıya kalan Brezilyalı futbolcu, Onyekuru'ya "al da at" dedi: 1-0. İlk yarı bu skorla bitti. 55. dakikada fark ikiye çıktı. Fernando'nun şutu Karius'tan döndü. Sambacı birkez daha vurup golü attı: 2-0.
MUSLERA, BURAK'A GEÇİT VERMEDİ
58'de Diagne'nin vuruşunu Karius iki hamlede kontrol etti. 60. dakikada Vida'nın kafa vuruşu defanstan döndü. 62. dakikada Ljajic ön direkte vurdu, Muslera iyi kapattı. 66. dakikada Onyekuru bomboş pozisyonda auta vurdu. 82. dakikada Muslera, Burak Yılmaz'a izin vermedi ve derbi 2-0 sona erdi.
BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR
Derbide Beşiktaş'ı 2-0 yenerek ligin zirvesine yerleşen Galatasaray'ın müthiş serileri sürüyor... Sarı-Kırmızılılar ligde tam 17 haftadır mağlubiyet yüzü görmüyor.
FERNANDO VERDİ, ONYEKURU ATTI
44. dakikada Galatasaray öne geçti. Hızlı gelişen atakta Feghouli pasını Fernando'ya attı. Karius ile karşı karşıya kalan Brezilyalı futbolcu, Onyekuru'ya "al da at" dedi: 1-0. İlk yarı bu skorla bitti. 55. dakikada fark ikiye çıktı. Fernando'nun şutu Karius'tan döndü. Sambacı birkez daha vurup golü attı: 2-0.
MUSLERA, BURAK'A GEÇİT VERMEDİ
58'de Diagne'nin vuruşunu Karius iki hamlede kontrol etti. 60. dakikada Vida'nın kafa vuruşu defanstan döndü. 62. dakikada Ljajic ön direkte vurdu, Muslera iyi kapattı. 66. dakikada Onyekuru bomboş pozisyonda auta vurdu. 82. dakikada Muslera, Burak Yılmaz'a izin vermedi ve derbi 2-0 sona erdi.
BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR
Derbide Beşiktaş'ı 2-0 yenerek ligin zirvesine yerleşen Galatasaray'ın müthiş serileri sürüyor... Sarı-Kırmızılılar ligde tam 17 haftadır mağlubiyet yüzü görmüyor.
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