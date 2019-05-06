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Başkanı Orman, hakem kararlarına ateş püskürdü

“Hakem ilk dakikadan itibaren vücut dili itibariyle maça yanlı başladı. Bu tecrübedeki bir hakemin bu hataları yapmasını normal karşılamam. Eyyamcılık hakemin işi değildir...”

Eyyamcılık hakemin işi değildir
Beşiktaş Başkanı , maçı sonrası Beyaz TV'ye konuştu. Orman, sert sözlerle hakem 'a yüklendi. Orman'ın sözleri şöyle: "Hakem ilk dakikadan itibaren vücut dili itibariyle maça yanlı başladı. Bu tecrübedeki bir hakemin bu hataları yapmasını normal karşılamam Eyyamcılık hakemin işi değildir"

HAKEM REZALETİN ÜSTÜYDÜ
"Bugünkü hakem rezaletin üstüydü. Hakem art niyetliydi ve maçı şaibeli hale getirdi. Doğru çalar, yanlış çalar ama bugünkü (dünkü) maçın hakemi maça çıktığında aklında bir şey vardı"



DÜDÜĞÜNÜ ASSA NE OLUR!
"Bülent Yıldırım düdüğü assa ne olur! Düdüğü assın, biz taraftara şirin gözükelim falan... 3. Lig'den hakem getirin, bundan çok daha iyi maç yönetir"

BU ZİHNİYET ARTIK DEĞİŞMELİ
Bizde eski alışkanlıklar var, kamuoyunu yönlendirme, baskı altına alma. Konuşanın lehine düdük çalınıyor. Bu zihniyet değişmeli"

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