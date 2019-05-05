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  • 05.05.2019 18:48
  • Son Güncelleme: 05.05.2019 18:48

Derbide görevli bir bekçinin paylaşımına soruşturma

'in 31. haftasında oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi görevli bekçiler yerlerini aldı. Bekçilerden birisinin hesabından yaptığı paylaşım sonrası hakkında soruşturma açıldı.

Derbi öncesi paylaşıma soruşturma

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Galatasaray-Beşiktaş maçı öncesinde alınan güvenlik önlemleri sırasında stat içerisinden fotoğraf çekip da paylaşım yapan bekçi hakkında idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Galatasaray-Beşiktaş takımları arasında oynanacak olan Lefter Küçükandonyadis Sezonu Spor Toto Süper Lig Futbol müsabakasından önce alınan tedbirler sırasında, müdürlüğümüz kadrosunda görevli bir çarşı ve mahalle bekçisi tarafından Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu içerisinden fotoğraf çekilmesi ve bu fotoğrafın sosyal medya üzerinden paylaşılması konusu ile ilgili olarak, tespiti yapılan personel hakkında idari soruşturma başlatılmıştır." denildi.



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