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’ya 20 milyon euro

Vida için basınından çarpıcı bir iddia geldi. Hırvat stopere gelen tekliflerin 20 milyon Euro’yu bulduğunu yazdı.

Domagoj Vida’ya 20 milyon euro
Beşiktaş'ta bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Domagoj Vida için Hırvat basınından çarpıcı bir iddia geldi. medyası, sezon sonunda Vida'ya gelen transfer tekliflerinin 20 milyon Euro'yu bulacağını yazdı. Tecrübeli oyuncu için Fulham ve Roma'nın dışında Sevilla, Tottenham, Espanyol ve Wolverhampton gibi takımların sırada olduğıu iddia edildi. Bu sezon 27 maçında görev yapan Vida, 3 gol atarken 1 de asist yaptı.

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