Kartal’da zirve alarmı! Kartal şampiyonluğa kilitlendi. Son 4 maçta olağanüstü hal uygulanacak.

Şampiyonluk iddiası süren Beşiktaş hem G.Saray, hem de diğer maçlar için alarm verdi. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş G.Saray maçı öncesi önce takımın dış dünyayla ilişkisini kesecek. Ayrıca tesislere ziyaretçi kabul etmeyecek. G.Saray'ın maçları takıma izlettirilecek.



MORAL ZİYARETİ

Başkan Fikret Orman hafta içinde takıma moral vermek için tesislere gidecek. Teknik heyet hem G.Saray hem de diğer maçlar öncesi görüntülü analiz toplantıları yapacak. Rakipler tek tek masaya yatırılıp değerlendirilecek.