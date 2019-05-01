Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde düdük çalacak. 7 Mayıs'ta Liverpool ile Barcelona arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçını hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde düdük çalacak. 7 Mayıs'ta Liverpool ile Barcelona arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçını hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
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