Derbiyi Cüneyt Çakır yönetecek

Süper Lig'in 30. haftasında yarın Kadıköy'de oynanacak olan Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Başakşehir- Göztepe maçını Suat Arslanboğa, Konya-Galatasaray maçını ise Mete Kalktavan yönetecek.
- Spor
- 26.04.2019
- Gazete
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