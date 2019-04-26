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Derbiyi Cüneyt Çakır yönetecek

Süper Lig’de 30. hafta hakemleri açıklandı. F.Bahçe-Trabzon maçında Cüneyt Çakır düdük çalacak.

Derbiyi Cüneyt Çakır yönetecek
Süper Lig'in 30. haftasında yarın Kadıköy'de oynanacak olan Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Başakşehir- Göztepe maçını Suat Arslanboğa, Konya-Galatasaray maçını ise Mete Kalktavan yönetecek.

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