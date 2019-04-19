Beşiktaş’ta büyük yaprak dökümü! 7 yabancı yolcu...

operasyonvar... Yeni sezondaekonomik olarakküçülmek isteyenyönetimsezon sonunda 7yabancı ile yolları ayıracak.Baştaveolmaküzereveiçin yapılan tekliflermasaya yatırılacakve bu oyuncularsatılacak.ayrıca sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Adriano ile anlaşmayı yenilemeyecek. Brezilyalı futbolcunun 34 yaşında olması nedeniyle yönetim yeni bir sözleşmeyi düşünmüyor.Yönetimi Torino'dan kiraladığı Adem Ljajic'in bonservisini ise İtalyan kulübüne 6.5 milyon Euro vererek alacak. Siyah-Beyazlılar Torino'ya bu parayı 30 taksitle ödeyerek bu işi sonuçlandıracak.bu sezon performansıyla tam not alan Vida ise ancak astronomik bir rakam gelirse satılacak. Yönetimin Hırvat futbolcu için 15 milyon Euro'dan aşağı yapılacak bir teklifi değerlendirmeye almayacak.sözleşmesi devam eden Quaresma'ya Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden teklif olduğu öğrenildi. Yıldız oyuncuya ayrıca ülkesinin takımlarından Porto'nun da talip olduğu gelen bilgiler arasında yer alıyor.