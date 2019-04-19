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  • 19.04.2019 16:20
  • Son Güncelleme: 19.04.2019 16:28

Başkanı 'yu doğruladı

Şenol Güneş'in A Milli Futbol Takımının başına gelmesi sonrası, 'ın yeni hocasının kim olacağı merak konusu. Beşiktaş'ta, teknik direktörlük koltuğu için pek çok ismin adı geçerken, Beşiktaş Başkanı bazı açıklamalarda bulundu.

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