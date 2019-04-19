Şenol Güneş'in A Milli Futbol Takımının başına gelmesi sonrası, Beşiktaş'ın yeni hocasının kim olacağı merak konusu. Beşiktaş'ta, teknik direktörlük koltuğu için pek çok ismin adı geçerken, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman bazı açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Uşak'ta açıklamalarda bulundu.
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