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Erzurum geriden gelip hayat buldu

’de 28. haftanın kapanış maçında Erzurum, Akhisar’ı 2-1 yendi ve ligde kalma umutlarını son 6 haftaya taşıdı.

Erzurum geriden gelip hayat buldu
Süper Lig'in 28. haftanın kapanış maçında Belediye Erzurumspor, sahasında Akhisarspor'u 2-1 yendi. Bu sonuçla Erzurum kümede kalmak için umutlandı. Akhisar ise son sıraya indi. Erzurum'un gollerini 73'te İbrahim, 77'de Sunu attı. Akhisarspor'un golü ise 60'da Manu'dan geldi.

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