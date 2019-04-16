Erzurum geriden gelip hayat buldu

Süper Lig'in 28. haftanın kapanış maçında BŞ Belediye Erzurumspor, sahasında Akhisarspor'u 2-1 yendi. Bu sonuçla Erzurum kümede kalmak için umutlandı. Akhisar ise son sıraya indi. Erzurum'un gollerini 73'te İbrahim, 77'de Sunu attı. Akhisarspor'un golü ise 60'da Manu'dan geldi.