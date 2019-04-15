Beşiktaş'ın lider Başakşehir'i 2-1 yenmesi camiadaki kara bulutları bir anda dağıttı. Ligde son 4 maçtır kazanan Siyah-Beyazlılar Şenol Güneş'li dönemde şampiyon oldukları sezondaki görüntüsünden esintiler verirken gelecek adına umutlar arttı. 2019'da hiç yenilmeyen ve oynadığı 11 lig maçında 8 galibiyet, 3 beraberlik alan Kartal kendisine ters gelen Başakşehir'i de devirmeyi başardı. Lig yarışı için yeniden umutlanan Beşiktaş şimdi ligi en azından 2. sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi'ne gitmenin hesaplarını yapmaya başladı. 28 maçta 60 gol kaydeden Siyah-Beyazlılar kalan 6 haftada gözünü 18 puana dikti.