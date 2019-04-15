Can Bartu’yu unutmadılar

F.Bahçeli futbolcular, Galatasaray derbisi öncesinde ısınmaya Can Bartu'nun fotoğrafının olduğu tişörtle çıktı. Galatasaraylı futbolcular da, Fenerbahçe derbisi öncesinde ısınmaya üzerinde 'Metin Oktay ve Can Bartu' fotoğrafları olan tişörtle çıktı. Tribünlerde ise F.Bahçeli taraftarlar "Sinyor Can Bartu" pankartı açtı.
- Spor
- 15.04.2019
- Gazete
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