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’yu unutmadılar

Can Bartu’yu unutmadılar
F.Bahçeli futbolcular, derbisi öncesinde ısınmaya 'nun fotoğrafının olduğu tişörtle çıktı. Galatasaraylı futbolcular da, derbisi öncesinde ısınmaya üzerinde ' ve Can Bartu' fotoğrafları olan tişörtle çıktı. Tribünlerde ise F.Bahçeli taraftarlar "Sinyor Can Bartu" pankartı açtı.

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