Süper Lig'de puan durumu tablosuna göre hangi takım kaçıncı sırada? Şampiyonluk yarışının sürdüğü Süper Lig'de 28. hafta maçları oynanıyor. Süper Lig puan durumu cuma, cumartesi oynanan maçlar ile değişikliğe uğradı. 61 puanla liderlik koltuğunda oturan Başakşehir, Beşiktaş deplasmanından eli boş döndü. Galatasaray ise bu akşam Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmadan galibiyet alarak puan farkını düşürmek isteyecek. Öte yandan puan durumu tablosu yarın oynanacak maçlar ile yeniden şekillenecek. İşte 14 Nisan TFF Süper Lig puan durumu ve maç sonuçları...
SÜPER LİG PUAN DURUMU (GÜNCEL TABLO)
TFF'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 28. haftada oynanan maç sonuçlarının ardından puan durumu şu şekilde:
(Maçlar bittikten sonra tablo güncellenmektedir)
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1
|Başakşehir
|28
|18
|7
|3
|44
|15
|29
|61
|2
|Galatasaray
|27
|16
|7
|4
|58
|27
|31
|55
|3
|Beşiktaş
|28
|15
|8
|5
|60
|37
|23
|53
|4
|Trabzonspor
|28
|14
|7
|7
|50
|37
|13
|49
|5
|Yeni Malatyaspor
|27
|10
|7
|10
|37
|36
|1
|37
|6
|Rizespor
|28
|9
|10
|9
|40
|40
|0
|37
|7
|Kasımpaşa
|27
|11
|4
|12
|46
|49
|-3
|37
|8
|Alanyaspor
|27
|11
|4
|12
|29
|33
|-4
|37
|9
|Konyspor
|28
|8
|12
|8
|33
|33
|0
|36
|10
|Kayserispor
|28
|9
|9
|10
|27
|37
|-10
|36
|11
|Sivasspor
|28
|9
|8
|11
|40
|43
|-3
|35
|12
|Ankaragücü
|28
|10
|5
|13
|30
|42
|-12
|35
|13
|Antalyaspor
|27
|10
|5
|12
|30
|45
|-15
|35
|14
|Fenerbahçe
|27
|7
|11
|9
|33
|38
|-5
|32
|15
|Bursaspor
|28
|5
|13
|10
|24
|33
|-9
|28
|16
|Göztepe
|28
|8
|3
|17
|26
|36
|-10
|27
|17
|Akhisarspor
|27
|6
|6
|15
|28
|44
|-16
|24
|18
|BB Erzurumspor
|27
|4
|10
|13
|27
|37
|-10
|22
SÜPER LİG 28. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
Süper Lig'in 28. haftasında oynanan maçların sonuçları şu şekilde;
12 NİSAN CUMA
Bursaspor - Trabzonspor: 0 - 1
13 NİSAN CUMARTESİ
Rizespor - Göztepe: 1 -0
Konyaspor - Sivasspor: 1 -1
Beşiktaş - Başakşehir: 2-1
14 NİSAN PAZAR
Kayserispor - Annkaragücü: 0 -2
Antalyaspor - Kasımpaşa:
Yeni Malatyaspor - Alanyaspor:
Fenerbahçe - Galatasaray:
15 NİSAN PAZARTESİ
BB Erzurumspor - Akhisarspor:
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