Süper Lig'de puan durumu tablosuna göre hangi takım kaçıncı sırada? Şampiyonluk yarışının sürdüğü Süper Lig'de 28. hafta maçları oynanıyor. Süper Lig puan durumu cuma, cumartesi oynanan maçlar ile değişikliğe uğradı. 61 puanla liderlik koltuğunda oturan Başakşehir, Beşiktaş deplasmanından eli boş döndü. Galatasaray ise bu akşam Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmadan galibiyet alarak puan farkını düşürmek isteyecek. Öte yandan puan durumu tablosu yarın oynanacak maçlar ile yeniden şekillenecek. İşte 14 Nisan TFF Süper Lig puan durumu ve maç sonuçları...

SÜPER LİG PUAN DURUMU (GÜNCEL TABLO)

TFF'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 28. haftada oynanan maç sonuçlarının ardından puan durumu şu şekilde:

(Maçlar bittikten sonra tablo güncellenmektedir)

O G B M A Y AV P 1 Başakşehir 28 18 7 3 44 15 29 61 2 Galatasaray 27 16 7 4 58 27 31 55 3 Beşiktaş 28 15 8 5 60 37 23 53 4 Trabzonspor 28 14 7 7 50 37 13 49 5 Yeni Malatyaspor 27 10 7 10 37 36 1 37 6 Rizespor 28 9 10 9 40 40 0 37 7 Kasımpaşa 27 11 4 12 46 49 -3 37 8 Alanyaspor 27 11 4 12 29 33 -4 37 9 Konyspor 28 8 12 8 33 33 0 36 10 Kayserispor 28 9 9 10 27 37 -10 36 11 Sivasspor 28 9 8 11 40 43 -3 35 12 Ankaragücü 28 10 5 13 30 42 -12 35 13 Antalyaspor 27 10 5 12 30 45 -15 35 14 Fenerbahçe 27 7 11 9 33 38 -5 32 15 Bursaspor 28 5 13 10 24 33 -9 28 16 Göztepe 28 8 3 17 26 36 -10 27 17 Akhisarspor 27 6 6 15 28 44 -16 24 18 BB Erzurumspor 27 4 10 13 27 37 -10 22

SÜPER LİG 28. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

Süper Lig'in 28. haftasında oynanan maçların sonuçları şu şekilde;

12 NİSAN CUMA

Bursaspor - Trabzonspor: 0 - 1

13 NİSAN CUMARTESİ

Rizespor - Göztepe: 1 -0

Konyaspor - Sivasspor: 1 -1

Beşiktaş - Başakşehir: 2-1

14 NİSAN PAZAR

Kayserispor - Annkaragücü: 0 -2

Antalyaspor - Kasımpaşa:

Yeni Malatyaspor - Alanyaspor:

Fenerbahçe - Galatasaray:

15 NİSAN PAZARTESİ

BB Erzurumspor - Akhisarspor: