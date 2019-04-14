Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Serkan Olguncan üstlenecek. Derbide dördüncü hakem olarak da Koray Gençerler görev alacak.
Bursaspor-Trabzonspor maçını yöneten Bülent Yıldırım, derbinin VAR'ı oldu. AVAR görevini ise Ali Şansalan ile Mustafa Emre Eyisoy üstlenecek.
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