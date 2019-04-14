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  • 14.04.2019 12:30
  • Son Güncelleme: 14.04.2019 13:23

Son dakika: - derbisinin VAR hakemi belli oldu

Son dakika haberine göre bu akşam oynanacak olan - derbisinin VAR hakemi oldu.

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Serkan Olguncan üstlenecek. Derbide dördüncü hakem olarak da Koray Gençerler görev alacak.

Bursa-Trabzonspor maçını yöneten , derbinin VAR'ı oldu. AVAR görevini ise Ali Şansalan ile Mustafa Emre Eyisoy üstlenecek.

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