2000 doğumlu genç futbolcu Ozan Kabak başarı performansıyla futbolseverlerin dikkatini çekiyor. Şu sıralar vatandaşlar tarafından merak edilen sorular arasında "Ozan Kabak hangi takımın formasını giymektedir?" sorusu yer alıyor. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

OZAN KABAK HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Cevap: STUTTGART

OZAN KABAK KİMDİR?

Ozan Muhammed Kabak 25 Mart 2000 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Stuttgart'ta forma giymektedir.

Kabak, futbol hayatına 2011 yılında Galatasaray Gençlik Akademisine katılarak başladı. Profesyonel olarak ilk maçına, 12 Mayıs 2018 tarihinde Yeni Malatyaspor'la oynanan Süper Lig maçında çıktı. Altyapı kategorilerinde gösterdiği başarılı performansla 1 Temmuz 2017 tarihinde Galatasaray ile 3 yıllık resmi sözleşmeye imza attı.

2018-19 sezonu ara transfer döneminde Bundesliga ekiplerinden Stuttgart ile 5,5 yıllık sözleşme imzaladı. Stuttgart'la ilk resmi maçına, Bundesliga'nın 19. haftasında deplasmanda Bayern Münih'le oynanan maçta çıktı, maça ilk 11'de başlayan Ozan 90 dakika sahada kaldı. Stuttgart formasıyla ligdeki ilk golünü, 4 Mart 2019 tarihinde oynanan Bundesliga'nın 24. haftasında Hannover 96'yı konuk ettikleri maçta kaydetti. Maçı evinde 5-1 kazanan Stuttgart'ta Ozan Kabak maçın 2'nci ve 3'üncü gollerine imza attı. Ayrıca takımı adına ligdeki ilk iki isabetli şutu da golle sonuçlanmış oldu.

Ozan Kabak, 2017 yılında Hırvatistan'da düzenlenen 2017 Avrupa 17 Yaş Altı Futbol Şampiyonası'nda Türkiye 17 yaş altı millî futbol takımı'nda mücadele etti. Ayrıca futbolcu UEFA tarafından turnuvanın en dikkat çeken 10 futbolcusu arasında gösterildi.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi oynanan Arnavutluk ve Moldova maçları öncesinde açıklanan A milli takım aday kadrosuna Şenol Güneş tarafından ilk kez davet edildi.