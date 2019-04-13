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  • 13.04.2019 21:35
  • Son Güncelleme: 13.04.2019 21:35

Başkan Erdoğan'dan 'e kutlama

Başkan , Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda Avrupa şampiyonu olan 'i tebrik etti.

Başkan Erdoğan'dan Rıza Kayaalp'e tebrik

Başkan , Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda Avrupa şampiyonu olan 'i tebrik etti. Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, " Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 'nda 9'uncu kez şampiyon olan milli güreşçimiz Rıza Kayaalp'i telefonla arayarak tebrik etmiştir. Cumhurbaşkanımız görüşmede, Avrupa Güreş Şampiyonası grekoromen stil 130 kilo finalinde Gürcü rakibini yenerek altın madalya kazanan Rıza Kayaalp'i başarısından dolayı kutlamıştır" denildi.

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