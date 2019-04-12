Yeni sezonun kadro yapılanmasına başlayan Fenerbahçe'den flaş bir hamle geldi... Sarı-Lacivertliler bu sezon Rizespor forması altında gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Vedat Muriqi ile el sıkıştı. Fenerbahçe yönetiminin ismi Beşiktaş ile de anılan Kosova asıllı forvetin menajeriyle kısa süre önce temasa geçtiği öğrenildi.
- Spor
- 12.04.2019
- Gazete
Fenerbahçe, Vedat Muriqi ile prensipte anlaştı
Fenerbahçe yönetimi, Rizespor formasıyla bu sezon harika bir performans ortaya koyan genç forvetin transferinde mutlu sona yaklaştı. İsmi Beşiktaş ile de anılan Kosova asıllı Vedat Muriqi ile prensipte anlaşma sağlayan Sarı-Lacivertliler, Rizespor ile görüşmeleri sürdürüyor.
Yeni sezonun kadro yapılanmasına başlayan Fenerbahçe'den flaş bir hamle geldi... Sarı-Lacivertliler bu sezon Rizespor forması altında gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Vedat Muriqi ile el sıkıştı. Fenerbahçe yönetiminin ismi Beşiktaş ile de anılan Kosova asıllı forvetin menajeriyle kısa süre önce temasa geçtiği öğrenildi.
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