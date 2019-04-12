sezonun kadro yapılanmasına başlayan'den flaş bir hamle geldi... Sarı-Lacivertliler bu sezonforması altında gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çekenile el sıkıştı.yönetiminin ismiile de anılanasıllı forvetin menajeriyle kısa süre önce temasa geçtiği öğrenildi.