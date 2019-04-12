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, ile prensipte anlaştı

yönetimi, formasıyla bu sezon harika bir performans ortaya koyan genç forvetin transferinde mutlu sona yaklaştı. İsmi ile de anılan asıllı ile prensipte anlaşma sağlayan Sarı-Lacivertliler, Rizespor ile görüşmeleri sürdürüyor.



Yeni sezonun kadro yapılanmasına başlayan Fenerbahçe'den flaş bir hamle geldi... Sarı-Lacivertliler bu sezon Rizespor forması altında gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Vedat Muriqi ile el sıkıştı. Fenerbahçe yönetiminin ismi Beşiktaş ile de anılan Kosova asıllı forvetin menajeriyle kısa süre önce temasa geçtiği öğrenildi.

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