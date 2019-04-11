Fenerbahçe - Galatasaray derbisi saat kaçta, ne zaman? Derbi için geri sayım başladı!

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi için geri sayım başladı. İki takımın taraftarları da büyük bir merakla derbinin oynanacağı günü bekliyor. Spor Toto Süper Lig'in 28. hafta fikstürüne göre Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi tarih ve saat bilgileri resmen duyuruldu. Peki, Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? İşte dev derbiye dair detaylar...

FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisi 14 Nisan Pazar günü saat 19:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak.

DERBİNİN HAKEMİ BELLİ OLDU

Süper Lig'de Pazar günü oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi Ali Palabıyık oldu. Zirve düğümünü çözecek bir diğer maç olan Beşiktaş - Başakşehir mücadelesini ise Cüneyt Çakır yönetecek.

6 YIL SONRA TEKRAR RAKİP OLACAKLAR

Fenerbahçe ile Galatasaray'ın teknik direktörleri Ersun Yanal ile Fatih Terim, yaklaşık 6 yıl sonra birbirlerine rakip olacak.