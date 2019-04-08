Burak Yılmaz'dan Çaykur Rizespor taraftarlarını kızdıran hareket

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş, Çaykur Rizespor'a konuk oldu. Beşiktaş'ın gol olup yağdığı maçta takımın üçüncü golünü atan Burak Yılmaz ile Karadeniz ekibinin taraftarları arasında kısa süreli gerilim yaşandı.
Burak Yılmaz attığı golün ardından hakem Arda Kardeşler, VAR odasından pozisyonla ilgili bilgi alırken, siyah-beyazlı isim, tribünlerine dönerek, "sizi duyamıyorum" şeklinde bir işaret yaptı ve Rizesporlu oyuncular tepki gösterdi. Hakem Arda Kardeşler bunun üzerine Burak Yılmaz'a sarı kart gösterdi.
Yaşanan kısa süreli gerilim ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Burak Yılmaz'a 'Seni oyundan alacağım, sakin ol' şeklinde uyarı yaptı. Burak Yılmaz ise "Tamam hocam alma, sakinim" diyerek hocasına yanıt verdi.
Tribünlerin Burak Yılmaz'a yönelik tepkilerinin artmasının ardından Şenol Güneş, Burak Yılmaz'ı oyundan aldı ve Güven Yalçın'ı sahaya sürdü.
Burak Yılmaz attığı golün ardından hakem Arda Kardeşler, VAR odasından pozisyonla ilgili bilgi alırken, siyah-beyazlı isim, tribünlerine dönerek, "sizi duyamıyorum" şeklinde bir işaret yaptı ve Rizesporlu oyuncular tepki gösterdi. Hakem Arda Kardeşler bunun üzerine Burak Yılmaz'a sarı kart gösterdi.
Yaşanan kısa süreli gerilim ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Burak Yılmaz'a 'Seni oyundan alacağım, sakin ol' şeklinde uyarı yaptı. Burak Yılmaz ise "Tamam hocam alma, sakinim" diyerek hocasına yanıt verdi.
Tribünlerin Burak Yılmaz'a yönelik tepkilerinin artmasının ardından Şenol Güneş, Burak Yılmaz'ı oyundan aldı ve Güven Yalçın'ı sahaya sürdü.
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