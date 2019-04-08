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  • 08.04.2019 21:47
  • Son Güncelleme: 08.04.2019 21:50

'dan taraftarlarını kızdıran hareket

'ın gol olup yağdığı deplasmanında , attığı golün ardından ekibinin taraftarlarını kızdıran bir sevinç gösterisinde bulundu.

Burak Yılmaz'dan Çaykur Rizespor taraftarlarını kızdıran hareket
'de , 'a konuk oldu. Beşiktaş'ın gol olup yağdığı maçta takımın üçüncü golünü atan ile ekibinin taraftarları arasında kısa süreli gerilim yaşandı.

Burak Yılmaz attığı golün ardından hakem , VAR odasından pozisyonla ilgili bilgi alırken, siyah-beyazlı isim, tribünlerine dönerek, "sizi duyamıyorum" şeklinde bir işaret yaptı ve Rizesporlu oyuncular tepki gösterdi. Hakem Arda Kardeşler bunun üzerine Burak Yılmaz'a sarı kart gösterdi.



Yaşanan kısa süreli gerilim ardından Beşiktaş Teknik Direktörü , Burak Yılmaz'a 'Seni oyundan alacağım, sakin ol' şeklinde uyarı yaptı. Burak Yılmaz ise "Tamam hocam alma, sakinim" diyerek hocasına yanıt verdi.

Tribünlerin Burak Yılmaz'a yönelik tepkilerinin artmasının ardından Şenol Güneş, Burak Yılmaz'ı oyundan aldı ve Güven Yalçın'ı sahaya sürdü.

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