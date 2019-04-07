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’a kancası

Beşiktaşlı oyuncuya dışında ’dan da teklif olduğu öğrenildi.

Güven Yalçın’a La Liga kancası
Kartal'ın genç futbolcusu Güven Yalçın'a Almanya dışında birçok ülkeden teklif olduğu ortaya çıktı. Siyah-Beyazlı oyuncunun menajeri Ahmet Düdük, Güven'le sadece Alman kulüplerinin ilgilenmediğini ifade ederek, "Güven Yalçın'a 'dan da teklifler var. Bu konuda somut görüşmeler yaptım. Sezon sonunu bekleyeceğiz" dedi.

PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKİYOR
bu sezon 16 resmi karşılaşmada forma giydi. Genç futbolcu fileleri de 2 kez havalandırdı. Güven Yalçın performansıyla dikkatleri üstüne çekti.

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