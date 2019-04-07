Başakşehir - Konyaspor maçı için geri sayım başladı. 58 puanla lider konumda bulunan Başakşehir, 35 puanla 8. sırada yer alan Konyaspor'u evinde konuk edecek. Başakşehir, 55 puanla en yakın takipçisi Galatasaray arasındaki puan farkını açmak istiyor. Peki, Başakşehir - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? İşte Başakşehir - Konyaspor maçı ile ilgili ayrıntılar...

BAŞAKŞEHİR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 27. hafta heyecanı devam ediyor. Lider Başakşehir ile Konyaspor arasındaki karşılaşma bugün saat 19.00'da başlayacak. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports kanalından canlı olarak yayınlanacak. Mücadelede Serkan Çınar düdük çalacak. Çınar'ın yardımcılıklarını Tarık Ongun ve Kemal Yılmaz yapacak. Dördüncü hakem ise Kadir Sağlam olacak.

Mücadelenin VAR hakemi ise Koray Gençerler.

16. RANDEVU

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Medipol Başakşehir, Atiker Konyaspor'u ağırlayacak. İki takım arasında bugüne kadar oynanan lig maçlarında ev sahibi takımın üstünlüğü bulunuyor.

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 27. hafta mücadelesinde Atiker Konyaspor'u konuk edecek. Süper Lig'de iki takım arasında daha önce oynanan 15 maçta Başakşehir 8 galibiyet alırken, Konyaspor 1 kez kazandı. İki takım arasındaki 6 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda Başakşehir rakip fileleri 25 kez havalandırırken, Konyaspor 8 gol attı. İstanbul'da oynanan 7 lig maçının 5'ini ev sahibi ekip kazandı. 2 maçta ise taraflar birbirine üstünlük kuramazken, Konyaspor deplasmanda henüz galibiyete ulaşamadı. Bu maçlarda Başakşehir'in 15 golüne, Konyaspor 2 golle karşılık verdi. Ligin ilk yarısında Konya'da oynanan müsabakayı İstanbul ekibi, Bajic'in golüyle 1-0 kazandı. Konyaspor, Başakşehir karşısındaki tek lig galibiyetini ise 7 Ekim 2007'de Konya'da oynanan maçta 3-2'lik skorla aldı.

Maç öncesi 58 puanla lider olan Medipol Başakşehir'in 12 maçlık namağlupluk serisi bulunurken, yeşil-beyazlı takımın 7 maçlık galibiyet hasreti sürüyor.

EMRE BELÖZOĞLU VE CLİCHY SAHALARA DÖNÜYOR

Medipol Başakşehir'de sarı kart cezasını tamamlayan kaptan Emre Belözoğlu, Atiker Konyaspor maçında forma giyebilecek.

Turuncu-lacivertli takımda sakatlığı sona eren deneyimli futbolcu Gael Clichy'nin de Atiker Konyaspor mücadelesinde sahada olması bekleniyor.

İstanbul ekibinde sakatlığı süren Alexandru Epureanu ise bu maçta takımdaki yerini alamayacak.