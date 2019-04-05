Fenerbahçe otobüsüne saldırı ile ilgili flaş gelişme!

Sürmene ilçesi Balıklı Mahallesi'nde, 4 Nisan 2015'te, Rize'den dönen Fenerbahçe kafilesini taşıyan otobüse yönelik düzenlenen silahlı saldırı olayı aradan geçen sürede aydınlatılamadı. Sürmene Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, polisin hazırladığı ve 4 şüphelinin yer aldığı fezleke dosyası eksiklikler nedeniyle geri iade edildi. Savcılık, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Cinayet Büro Amirliği'nden soruşturmayı derinleştirilmesi ve delil toplanmasını istendiği öğrenildi. Soruşturmada kafilede yer alan yabancı futbolcuların da ifadelerinin alınması için yurt dışı yazışmaların sürdüğü öğrenildi.



OLAY YERİ KROKİSİNDE AYRINTILAR YER ALDI

Trazon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce saldırıya ilişkin hazırlanan 'Olay Yeri Korkisi' de ortaya çıktı. Saldırıya ilişkin detayların yer aldığı krokide, otobüse ateş edildiği tespit edilen muhtemel alan ile tüfeğin bulunduğu dere yatağına ilişkin fotoğraflara yer verildi. Krokide ayrıca ayak izleri tespiti ile tüfekle ateş açılması sonucu ağaç dallarındaki saçma izleri de yer aldı.



ŞOFÖR KAFİLEYİ KURTARMIŞTI

Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında 4 Nisan 2015 cumartesi gecesi Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe takımı 5-1'lik farklı galibiyetinin ardından İstanbul'a gitmek üzere 53 DE 618 plakalı otobüsle Trabzon Havalimanı'na hareket etti. Kafileyi taşıyan otobüse saat 22.15'te, Trabzon'a yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta, Sürmene ilçesi girişinde silahlı saldırı düzenlendi. Otobüsün şoför tarafındaki camı kırılırken, sürücü Ufuk Kıran başından yaralandı. Yüzünden kan akmasına rağmen soğukkanlı davranan şoför Kıran, aracı viyadük üzerinde zorlukla durdurarak aracın aşağı uçmasını engelledi ve olası bir facianın da önüne geçmiş oldu. Sürücü Kıran, polis aracıyla kaldırıldığı Sürmene Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne sevkedildi.





TAKIM 45 DAKİKA BEKLEDİ, POLİS ARACIYLA YOLA DEVAM ETTİ

Fenerbahçe'de dönemin teknik direktörü İsmail Kartal, futbolcular, takım görevlileri ve yöneticilerden oluşan kafile yaklaşık 45 dakika Karadeniz Sahil Yolu üzerinde bekledi. Güvenlik tedbirlerinin alınmasının ardından polis midibüsüne bindirilen Fenerbahçe kafilesi, Trabzon Havalimanı'na ulaştırıldı, ardından da uçakla İstanbul'a gitti.



OLAY YERİNDE GENİŞ ÇAPLI ARAMA

Fenerbahçe kafilesine yapılan silahlı saldırı bir anda dünya gündemine otururken, olay yerinde 5 Nisan sabahı yaklaşık 200 polisin katıldığı geniş çaplı bir arama-tarama çalışması başlatıldı. Öncelikle silahın ateşlendiği yer kriminal uzmanları tarafından tespit edildi. Ankara'dan gelen özel ekiplerin ve eğitimli köpeklerin de katıldığı arama çalışması sonucunda, 5 Nisan günü akşam saatlerinde olay yerine yaklaşık 200 metre uzaklıkta, silahlı saldırıda kullanıldığı tahmin edilen otomatik av tüfeği bulundu.



2 ŞÜPHELİ ALINDI, BIRAKILDI

Sürmene İlçe Cumhuriyet Savcılığı da şüpheli veya şüpheliler hakkında, "Adam öldürmeye teşebbüs, olası kast ile birden fazla kişiyi öldürmeye teşebbüs ve mala zarar verme" suçlarından soruşturma başlattı. Saldırıya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı. Olayı gerçekleştirdikleri ileri sürülen N.S. ve E.A., Trabzon Emniyet Müdürlüğü'nde iki gün süren çapraz sorgularının ardından 8 Nisan'da Sürmene Cumhuriyet Savcılığı'na sevkedildi. Savcılıkta da ifadeleri alınan ve suçlamaları reddeden iki şahıs, Sürmene Sulh Ceza Mahkemesi tarafından, 8 Nisan akşamı, "Somut delillere dayalı, kuvvetli suç şüphesi bulunmadığı ve özgürlük hakkının daha önemli olduğu" gerekçesi ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.