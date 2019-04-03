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'tan hamlesi

defansını güçlendirmek için düğmeye bastı. ’da oynayan Kaan listenin en başında.



Beşiktaş transfer için sessiz ve derinden gidiyor. Yeni sezonda ekonomik ve istikbal vaat eden genç oyuncuları kadrosuna katmak isteyen Siyah- Beyazlı yönetim savunmasını güçlendirmek için Alman kuyüplerinden Fortuna Düsseldorf'da oynayan milli futbolcu Kaan Ayhan'ı listenin en başına aldı.

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