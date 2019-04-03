Beşiktaş transfer için sessiz ve derinden gidiyor. Yeni sezonda ekonomik ve istikbal vaat eden genç oyuncuları kadrosuna katmak isteyen Siyah- Beyazlı yönetim savunmasını güçlendirmek için Alman kuyüplerinden Fortuna Düsseldorf'da oynayan milli futbolcu Kaan Ayhan'ı listenin en başına aldı.
- Spor
- 03.04.2019
- Gazete
Beşiktaş'tan Kaan Ayhan hamlesi
Kartal defansını güçlendirmek için düğmeye bastı. Fortuna Düsseldorf’da oynayan Kaan listenin en başında.
Beşiktaş transfer için sessiz ve derinden gidiyor. Yeni sezonda ekonomik ve istikbal vaat eden genç oyuncuları kadrosuna katmak isteyen Siyah- Beyazlı yönetim savunmasını güçlendirmek için Alman kuyüplerinden Fortuna Düsseldorf'da oynayan milli futbolcu Kaan Ayhan'ı listenin en başına aldı.
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