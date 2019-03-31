Fenerbahçe, devre arasında Premier Lig ekibi Chelsea'den 1.5 yıllığına kiraladığı Victor Moses'ın performansından memnun kalınca tapusunu almaya karar verdi. İngiliz kulübüne ilk öneri olarak 5 milyon Euro teklifinin sunulduğu ancak Chelsea yönetiminden "Bu rakam düşük. Fiyatı artırın" mesajının geldiği öğrenildi. Sportif direktör Damien Comolli'nin İngiltere'ye giderek Chelsea'li yöneticilerle yüz yüze bir görüşme yapacağı da gelen haberler arasında.



