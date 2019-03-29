Galatasaray'da ödemeleri yapan yönetim şampiyonluğa odaklandı

G.Saray'da Başkan Mustafa Cengiz yönetiminin ibra edilmesinin yankıları sürüyor. Ancak Sarı-Kırmızılı Yönetim, moral bozukluğuna rağmen işleyişini sürdürüyor. Galatasaray futbolculara yapılması gereken ödemeleri gerçekleştirdi ve borçsuzluk kağıdını aldı.
CENGİZ ÖZEL OLARAK GÖRÜŞTÜ
Sarı-kırmızılı oyuncuların UEFA'ya gönderilecek borçsuzluk kağıtlarını imzalaması sonrasında başkan Mustafa Cengiz, teknik direktör Fatih Terim ile özel bir görüşme gerçekleştirdi.
SEZON SONU MUTLU OLALIM
Cengiz'in bu görüşmede, "Paniğe gerek yok. Biz her türlü fedakarlığı yapıyoruz. Siz sadece işinize odaklanın. Kalan 8 maça konsantre olun. Sezon sonunda şampiyonluk kupasını havaya kaldıralım" dedi.
MALATYA HAZIRLIKLARI TAM GAZ DEVAM
G.Saray Yeni Malatyaspor ile kupada ve ligde oynayacağı maçların hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki idmanda oyuncuların bir hayli hırslı oldukları gözlendi. Terim, çalışmada oyuncularıyla mini bir toplantı yaptı.
G.Saray'ın hocası Fatih Terim, Mustafa Cengiz'e kalan maçlar için başarı sözü verdi.
CENGİZ ÖZEL OLARAK GÖRÜŞTÜ
Sarı-kırmızılı oyuncuların UEFA'ya gönderilecek borçsuzluk kağıtlarını imzalaması sonrasında başkan Mustafa Cengiz, teknik direktör Fatih Terim ile özel bir görüşme gerçekleştirdi.
SEZON SONU MUTLU OLALIM
Cengiz'in bu görüşmede, "Paniğe gerek yok. Biz her türlü fedakarlığı yapıyoruz. Siz sadece işinize odaklanın. Kalan 8 maça konsantre olun. Sezon sonunda şampiyonluk kupasını havaya kaldıralım" dedi.
MALATYA HAZIRLIKLARI TAM GAZ DEVAM
G.Saray Yeni Malatyaspor ile kupada ve ligde oynayacağı maçların hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki idmanda oyuncuların bir hayli hırslı oldukları gözlendi. Terim, çalışmada oyuncularıyla mini bir toplantı yaptı.
G.Saray'ın hocası Fatih Terim, Mustafa Cengiz'e kalan maçlar için başarı sözü verdi.
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