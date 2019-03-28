Türkiye - Fransa maçı heyecanla bekleniyor. Türkiye A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda ilk maçına Arnavutluk'u 2-0, ikinci karşılaşması Moldova'yı 4-0'lık farklı galibiyetle yenmişti. İkide iki yapan Ay-Yıldızlı ekip, Fransa maçına odaklandı. Peki, Türkiye - Fransa maçı ne zaman, nerede oynanacak? Türkiye - Fransa maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? İşte karşılaşma hakkında detaylar...

TÜRKİYE FRANSA MAÇI NE ZAMAN?

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye ile Fransa arasındaki maç Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak. Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma 8 Haziran Cumartesi günü saat 21.45'te başlayacak.

Türkiye'nin bir sonraki rakibi İzlanda ile oynayaağı ma ise 11 Haziran Salı günü Reykjavik kentindeki Laugardalsvöllur Stadyumu'nda oynanacak.

BİLETLER NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Türkiye - Fransa maçı biletlerinin ne zaman satışa çıkacağı merak ediliyor. Konu ile ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor. Biletlerin ne zaman satışa çıkacağı henüz belli değil ancak tahminlere göre Nisan ayı içerisinde satışa çıkarılması bekleniyor. Biletlerin ne zaman satışa çıkacağı konusunda bir açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

Türkiye'nin EURO 2020 Elemeleri H Grubu fikstürü şöyle:

22 Mart 2019:

Arnavutluk-Türkiye: 0 - 2

25 Mart 2019:

Türkiye-Moldova: 4 - 0

8 Haziran 2019:

Türkiye-Fransa

11 Haziran 2019:

İzlanda-Türkiye

7 Eylül 2019:

Türkiye-Andorra

10 Eylül 2019:

Moldova-Türkiye

11 Ekim 2019:

Türkiye-Arnavutluk

14 Ekim 2019:

Fransa-Türkiye

14 Kasım 2019:

Türkiye-İzlanda

17 Kasım 2019:

Andorra-Türkiye

A MLLLİ TAKIMI'NDA İKİNCİ GÜNEŞ DÖNEMİ İYİ BAŞLADI

Şenol Güneş, A Milli Takım'ın başındaki ikinci dönemine Arnavutluk ve Moldova galibiyetleriyle başladı.

EURO 2020 elemelerindeki ilk sınavına deplasmandaki Arnavutluk karşılaşmasıyla çıkan Güneş yönetimindeki milliler, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Ay-yıldızlı ekip, ikinci maçında Eskişehir'de Moldova'yı 4-0 yendi.

Milliler, 2 müsabakada toplamda 6 gol bulurken, kalesini gole kapattı.

19 MÜSABAKA SONRA ÜST ÜSTE 2 GALİBİYET

A Milli Takım, 19 maç aradan sonra üst üste 2 galibiyet aldı.

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim yönetiminde Kasım 2016'daki Kosova, Mart 2017'deki Finlandiya ve Moldova müsabakalarını kazanan ay-yıldızlı ekip, sonrasındaki dönemde istikrar yakalayamadı.

Milliler, söz konusu süreçte Terim döneminde birer galibiyet ve beraberlik aldı. Lucescu dönemindeki ise 17 maçta 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı. Ay-yıldızlı ekip, bu süreçte 2 maç üst üste galibiyet alamadı.

GÜNEŞ, İLK DÖNEMİNİ HATIRLATTI

Şenol Güneş, A Milli Takım'ın başındaki ilk dönemine de 2'de 2 yaparak başlamıştı.

Güneş'in ilk döneminde ay-yıldızlı takım Bosna Hersek ve Moldova ile karşılaştı.

Bosna Hersek ile oynanan özel müsabakayı ve Moldova ile yapılan 2002 FIFA Dünya Kupası eleme maçını, Şenol Güneş'in öğrencileri 2-0'lık skorlarla kazanmıştı.

Şenol Güneş'in ilk döneminde A Milli Takım 2002 Dünya Kupası'nı 3. tamamlayarak tarihi bir başarı elde etmişti. Güneş'in öğrencileri, 2003 Konfederasyon Kupası'nı da 3. bitirmişti.

BURAK-CENK İKİLİSİ İŞ BAŞINDA

A Milli Takım'ın Arnavutluk ve Moldova galibiyetlerinde Burak Yılmaz ve Cenk Tosun'un performansı dikkati çekti.

Millilerde 2-0 kazanılan Arnavutluk müsabakasında Burak Yılmaz 1 gol attı. Burak'ın golünde son pas Cenk Tosun'dan geldi.

Ay-yıldızlı ekibin 4-0'lık sonuçla kazandığı Moldova müsabakasında da Cenk Tosun 2 gol buldu. Cenk'in attığı ilk golde son pası Burak Yılmaz verdi.

A Milli Takım'ın diğer gollerini Arnavutluk'a karşı Hakan Çalhanoğlu, Moldova'ya karşı ise Hasan Ali Kaldırım ve Kaan Ayhan kaydetti.

KADRODA TECRÜBE İLE GENÇLİĞİNİ HARMANLADI

Şenol Güneş, milli takımdaki ikinci döneminde tecrübeli ve gençlerde kurulu bir kadro tercih etti.

Tecrübeli teknik adam, Arnavutluk ve Moldova müsabakalarının aday kadrosuna uzun süredir milli takıma çağrılmayan Emre Belözoğlu, Burak Yılmaz ve Mert Günok'u davet etti. Güneş, Mehmet Topal, Mahmut Tekdemir, Sinan Bolat ve Hasan Ali Kaldırım gibi tecrübeli oyunculara da aday kadroda yer verdi.

Güneş, ayrıca Ozan Kabak, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır, Efecan Karaca, Dorukhan Toköz, Güven Yalçın ile Emre Kılınç'ı da ilk kez A Milli Takım aday kadrosuna çağırdı.

A Milli Takım'ın aday kadrosunda Merih Demiral, Mehmet Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı, Çağlar Söyüncü ve Okay Yokuşlu gibi genç futbolcular da yer aldı.