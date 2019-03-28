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: Hedefimiz Avrupa Ligi

Fener’in başarılı stoperi, “Ligi 5. bitirip, ’ya gidebilecek seviyedeyiz. Kalan tüm maçları kazanmayı hedefliyoruz” dedi.

Hedefimiz Avrupa Ligi
Fenerbahçe'nin başarılı savunma oyuncusu , hedeflerinin 'desezonu 5. sırada tamamlamak olduğunu söyledi.

AVRUPA'YA GİDERİZ
Kalan tüm maçları kazanabilecek durumda olduklarını söyleyen Serdar, "Ligi 5. bitirip, 'ya gidebilecek seviyedeyiz. Kendimize böyle bir hedef belirledik." diye konuştu.



FENER'İ SEÇTİM
G.Saray'dan F.Bahçe'ye geliş sürecinin zorlu olduğunu da söyleyen deneyimli stoper, "Birçok takımdan teklif aldım ama F.Bahçe'yi seçtim" dedi.

BAŞKANIMIZ SAHİP ÇIKTI
Serdar Aziz, F.Bahçe Başkanı 'un transferinde kendisinin hep arkasında durduğunu söyledi.

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