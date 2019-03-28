Fenerbahçe'nin başarılı savunma oyuncusu Serdar Aziz, hedeflerinin Süper Lig'desezonu 5. sırada tamamlamak olduğunu söyledi.
AVRUPA'YA GİDERİZ
Kalan tüm maçları kazanabilecek durumda olduklarını söyleyen Serdar, "Ligi 5. bitirip, UEFA'ya gidebilecek seviyedeyiz. Kendimize böyle bir hedef belirledik." diye konuştu.
FENER'İ SEÇTİM
G.Saray'dan F.Bahçe'ye geliş sürecinin zorlu olduğunu da söyleyen deneyimli stoper, "Birçok takımdan teklif aldım ama F.Bahçe'yi seçtim" dedi.
BAŞKANIMIZ SAHİP ÇIKTI
Serdar Aziz, F.Bahçe Başkanı Ali Koç'un transferinde kendisinin hep arkasında durduğunu söyledi.
AVRUPA'YA GİDERİZ
Kalan tüm maçları kazanabilecek durumda olduklarını söyleyen Serdar, "Ligi 5. bitirip, UEFA'ya gidebilecek seviyedeyiz. Kendimize böyle bir hedef belirledik." diye konuştu.
FENER'İ SEÇTİM
G.Saray'dan F.Bahçe'ye geliş sürecinin zorlu olduğunu da söyleyen deneyimli stoper, "Birçok takımdan teklif aldım ama F.Bahçe'yi seçtim" dedi.
BAŞKANIMIZ SAHİP ÇIKTI
Serdar Aziz, F.Bahçe Başkanı Ali Koç'un transferinde kendisinin hep arkasında durduğunu söyledi.
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