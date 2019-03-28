



Mali genel kurulda yaşanan ibra şoku Galatasaray'da tam anlamıyla hayatın durmasına neden oldu... Yeni sezonla ilgili kadro planlamasına başlayan Sarı-Kırmızılı yönetim, beklenmedik darbe sonrası tüm çalışmaları dondurdu. Sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan Linnes, Sinan Gümüş ve Selçuk İnan'la bir süredir görüşmelerde bulunan yönetim tüm pazarlıkları askıya aldı. Sarı-Kırmızılılar özelilkle scout ekibiyle birlikte genç oyunculara yönelik çok ciddi bir transfer çalışması da yürütüyordu.