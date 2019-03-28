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’ye askeri ziyaret

Fenerbahçe’ye askeri ziyaret
Fenerbahçe'nin dünkü idmanını, 15. Füze Üs Komutanlığı'nda görevli subay, er ve erbaşlar takip etti. Subaylar, sarı-lacivertli takımın ü Ersun Yanal, İdari Menajer Volkan Ballı ve futbolcularla bir araya gelerek hatıra fotoğrafları çektirdi. Ziyaretin sonunda 15. 'nda görevli subaylar tarafından teknik direktör Ersun Yanal'a plaket takdim edildi.



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