Fenerbahçe’ye askeri ziyaret

Fenerbahçe'nin dünkü idmanını, 15. Füze Üs Komutanlığı'nda görevli subay, er ve erbaşlar takip etti. Subaylar, sarı-lacivertli takımın Teknik Direktörü Ersun Yanal, İdari Menajer Volkan Ballı ve futbolcularla bir araya gelerek hatıra fotoğrafları çektirdi. Ziyaretin sonunda 15. Füze Üs Komutanlığı'nda görevli subaylar tarafından teknik direktör Ersun Yanal'a plaket takdim edildi.
- Spor
- 28.03.2019
- Gazete
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