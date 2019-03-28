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, ’in Ganalı yıldızı Nana Ampomah ile anlaşmak üzere

basını, Sarı-Lacivertliler’in i bitirmeye çok yaklaştığını belirterek, “Ampomah, sezon sonunda ’un yolunu tutacak” ifadelerini kullandı...

Ampomah bitiyor
, Ligi takımlarından 'de forma giyen Nana Ampomah'ı etmekte kararlı... Belçika basını, Sarı- Lacivertliler'in transferi bitirmeye çok yaklaştığını duyurarak, "Ampomah, sezon sonunda 'un yolunu tutacak" ifadelerini kullandı... 23 yaşındaki Ganalı oyuncu orta sahanın solunda görev yapıyor. Genç kanat oyuncusu bu sezon Beveren'de 22 lig maçında 7 gol atarken 6 asist yaptı.




AMPOMAH
Dört kez Gana forması giyen 23 yaşındaki Nana Ampomah'ın kulübüyle olan sözleşmesi 2021 yılında sona eriyor.



BİRKİR BJARNASON TEKLİFİ REDDETMİŞ
İngiliz medyasından Fenerbahçe ile ilgili bir transferi iddiası gündeme geldi. Kanarya'nın devre arasında forması giyen Birkir Bjarnason'a transfer teklifinde bulunduğu ancak oyuncunun teklifi reddettiği iddia edildi.

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