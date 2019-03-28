Fenerbahçe, Belçika Ligi takımlarından Beveren'de forma giyen Nana Ampomah'ı transfer etmekte kararlı... Belçika basını, Sarı- Lacivertliler'in transferi bitirmeye çok yaklaştığını duyurarak, "Ampomah, sezon sonunda İstanbul'un yolunu tutacak" ifadelerini kullandı... 23 yaşındaki Ganalı oyuncu orta sahanın solunda görev yapıyor. Genç kanat oyuncusu bu sezon Beveren'de 22 lig maçında 7 gol atarken 6 asist yaptı.
AMPOMAH
Dört kez Gana Milli Takım forması giyen 23 yaşındaki Nana Ampomah'ın kulübüyle olan sözleşmesi 2021 yılında sona eriyor.
BİRKİR BJARNASON TEKLİFİ REDDETMİŞ
İngiliz medyasından Fenerbahçe ile ilgili bir transferi iddiası gündeme geldi. Kanarya'nın devre arasında Aston Villa forması giyen Birkir Bjarnason'a transfer teklifinde bulunduğu ancak oyuncunun teklifi reddettiği iddia edildi.
AMPOMAH
Dört kez Gana Milli Takım forması giyen 23 yaşındaki Nana Ampomah'ın kulübüyle olan sözleşmesi 2021 yılında sona eriyor.
BİRKİR BJARNASON TEKLİFİ REDDETMİŞ
İngiliz medyasından Fenerbahçe ile ilgili bir transferi iddiası gündeme geldi. Kanarya'nın devre arasında Aston Villa forması giyen Birkir Bjarnason'a transfer teklifinde bulunduğu ancak oyuncunun teklifi reddettiği iddia edildi.
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